Спортивный фестиваль "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 13 февраля. Об этом рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин в ходе заседания Гордумы 27 января 2021 года.
Он сообщил, что несмотря на пандемию коронавируса, департаментом было принято решение не отменять фестиваль в этом году. Однако, будут внесены ограничения по количеству участников - до 3 тысяч человек. Зарегистрироваться можно будет онлайн, где именно - пока не уточняется.
Напомним, в прошлом году в "Лыжне России" приняли участие порядка 10 тысяч человек. Гонки прошли на дистанции в 5 и 10 км.
Напомним также, в феврале планируется открытие нижегородского трамплина К-60. Оно запланировано в рамках чемпионата области по прыжкам на лыжах.
СПРАВКА:
"Лыжня России" ежегодно проводится в России с 1982 года.
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