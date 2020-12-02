Нижегородский трамплин заработает в феврале Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский трамплин заработает в феврале. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве спорта Нижегородской области.

Открытие трамплина К-60 запланировано в рамках чемпионата области по прыжкам на лыжах, который состоится во второй половине февраля 2021 года.

При этом в ведомстве сообщили, что на следующей неделе планируется начало эксплуатации трамплина в тестовом режиме

Напомним, что трамплин был построен и сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет.

В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.

Ранее сообщалось, что работа трамплина в Нижнем Новгороде будет круглогодичной. На трамплине К-60 будет организован тренировочный процесс для воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним также, что еще два трамплина К-95 и К-125 планируется построить на данном участке. Проект комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию. Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей.

Кроме того, сейчас ведется комплексное благоустройство территории. В настоящее время выбран подрядчик (ООО "Инвест-групп") для строительства пассажирской подвесной канатной дороги к трамплинам. Также рядом с трамплином может появиться колесо обозрения. Предполагается, что его построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.