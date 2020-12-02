Нижегородский театр драмы представит спектакль о войне "Мальчики" Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр драмы им. Горького представит спектакль "Мальчики" 5 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановка режиссера Валерия Саркисова посвящена 75-летию Великой Победы. В ее основу легла пьеса Нины Садур "Смертники", написанная по мотивам романа Виктора Астафьева "Проклятые и убитые".

"Это спектакль о тех мальчиках, на долю и юность которых выпало тяжелейшее, жесточайшее испытание – война. Оторванные от дома вчерашние школьники проходят обучение в карантинной роте 21-го Сибирского стрелкового полка. Постоянные конфликты, недоедание, холод, сырость, нехватка оружия, расправы отцов-командиров и "расстрельные" приказы... Они все вынесут, все пройдут – наши мальчики, недолюбившие, недопевшие, недожившие… и выигравшие страшную войну", - говорится в анонсе спектакля.

Режиссер-постановщик Валерий Саркисов отметил, что главная тема спектакля - молодость. Он также рассказал, что название было выбрано не случайно.

"В Москве на Никитских воротах есть памятник "Реквием 1941 года" скульптора Даниэля Митлянского – группа мальчиков с цыплячьими шеями в шинелях не по росту… Вот это произведение и натолкнуло меня, скульптора по первому образованию, на такое название. Изображение скульптуры будет и на программке этого спектакля", - передает слова режиссера пресс-служба театра.

Напомним, актеры Нижегородского театра драмы им. Горького приступили к репетициям этого спектакля еще в июне, а сам он был поставлен в мае. Однако, премьера была отложена из-за пандемии коронавируса.

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