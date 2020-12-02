Автобус нижегородского перевозчика арестовали, пассажиров высадили Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородского перевозчика могут оштрафовать после проверки с участием представителей регионального министерства транспорта, ГИБДД и Ространснадзора 27 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, были составлены протоколы: за использование автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок и за управление транспортным средством, непрошедшим техосмотр; а на самого ИП составлен протокол за нарушение требований обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Теперь ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Автобус ездил по маршруту №322 (Щербинки-2 – Богородск). После проверки - пассажиров попросили пересесть в другой транспорт.



Автобус нелегального перевозчика был арестован и перемещен на спецстоянку.

"По сравнению с 2019 годом, в прошлом году в Нижегородской области на 17% уменьшилась статистика ДТП. Это притом что количество автотранспортных средств, стоящих на учете в Госавтоинспекции, за рассматриваемый период постоянно увеличивается. Такая статистика связана, в том числе, и с постоянной работой по повышению безопасности пассажирских перевозок. Что касается нелегальных привозчиков, то их деятельность провоцирует еще одну проблему - сложное экономическое положение, в котором оказываются легальные пассажирские автопредприятия", – отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

Региональный Минтранс обращает внимание пассажиров, что автобус законного перевозчика от нелегала можно отличить по внешним признакам: впереди, сбоку и сзади автобуса обязательно указан номер маршрута.

Большинство нелегальных перевозчиков работают под видом заказных перевозок или легковых такси. При этом номера маршрутов на таких автобусах отсутствуют, поскольку их наличие значительно упрощает работу государственных органов по привлечению к ответственности за незаконные перевозки пассажиров. Кроме того, у многих нелегальных перевозчиков нет страховки, оформленной в законном порядке. Поэтому в случае дорожно-транспортного происшествия пассажиры не получат страхового возмещения причиненного ущерба.

Напомним, налоговая служба предупредила нижегородских перевозчиков о штрафах, если они не установят терминалы по безналичной оплате проезда в автобусах.