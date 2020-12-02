Нижегородских перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список". Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 января 2021 года предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Вести его может Минтранс РФ.

Сейчас по закону недобросовестные перевозчики не могут участвовать в открытых конкурсах, если их лишили свидетельства.

Новым законопроектом предлагается создать единый информационный ресурс, не позволяющий недобросовестным перевозчикам скрывать свой статус при перемещении своей деятельности из одного региона страны в другой.

"Мы создаем механизм для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Люди жалуются на работу общественного транспорта: автобусы приходят не по расписанию, либо вообще не приезжают. Особенно это ощутимо в осенне-зимний период. Ситуация на рынке пассажирских перевозок в данном направлении требует вмешательства. Документ как раз нацелен на решение этой проблемы. Депутаты предлагают создать реестр недобросовестных перевозчиков, включение в который не позволит компаниям и ИП-нарушителям работать на муниципальных регулярных маршрутах. Речь идет об организациях, вовремя не приступивших к работе, нарушающих расписание, а также о перевозчиках, которые выходили на маршрут вопреки решению суда об аннулировании лицензии и совершали нелегальные перевозки пассажиров", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Также законопроектом предлагается дополнить основания для переоформления карты маршрута в случае изменения порядкового номера маршрута или его наименования.

Помимо этих мер в региональном министерстве транспорта ранее также был сформирован другой список перевозчиков, как муниципальных, так и частных. В него вошли 58 предприятий. Средства они смогут направить на компенсацию части затрат на закупку горюче-смазочных материалов, на оплату электроэнергии и выплату зарплаты сотрудникам.

Напомним, сегодня стало известно, что перевозчика могут оштрафовать после проверки 27 января 2021 года. Теперь ему грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Автобус ездил по маршруту №322 (Щербинки-2 – Богородск).