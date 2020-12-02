Известна программа "Лыжни России" в Нижнем Новгороде с учетом COVID-ограничений

XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 13 февраля. Об этом сообщают организаторы.
В этом году состоится старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей и брендированный забег (нижегородские предприятия).
Открытие фестиваля запланировано на 11:35. Дистанции стартуют на поляне рядом с ЖК "Окский берег".
Принять участие в фестивале смогут нижегородцы в возрасте от 14 до 65 лет. Ранее сообщалось, что будут внесены ограничения по количеству участников - до 3 тысяч человек.
В связи с эпидобстановкой на территорию проведения фестиваля можно будет пройти только в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки), и после измерения температуры. Нижегородцев младше 14 лет и старше 65 лет на мероприятие допускать не будут.
Участникам разрешается не использовать маски и перчатки только во время тренировки и забега.
"Обработка спортивного инвентаря должна осуществляться самостоятельно спортсменами перед его использованием", - предупреждают организаторы.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться:
- коллективные заявки от спортивных и образовательных школ региона направляются на электронную почту flgno18@mail.ru с 8 февраля по 12 февраля 2021 года до 13:00 (не более 20 человек от школы).
- индивидуальные заявки оформляются на сайте zimafest.ru до 12 февраля до 13:00.
- команды на брендированный забег регистрируются на сайте zimafest.ru и по телефону: 8 (831) 430-15-01 до 12 февраля (количество участников в команде - два и более).
Свои номера участники смогут получить на стадионе "Нижний Новгород" 11 и 12 февраля с 16:00 до 20:00.
При получении номера с собой нужно иметь: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис, справку от врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье и справку об отсутствии коронавируса.
Программа фестиваля:
09.00 - 11.30 – вход участников на площадку проведения мероприятия;
11.35 - 11.50 - торжественное открытие;
12.00 - старт массового забега на дистанцию 10 км;
12.30 - старт массового забега на дистанцию 5 км;
13.00 - старт брендированного забега и забега почетных гостей на дистанцию 2021 м;
13.30 – награждение победителей забега на 10 км;
13.45 – награждение победителей забега на 5 км;
14.00 – награждение победителей брендированного забега и забега почетных гостей.
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