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Политика

Дума Дзержинска согласовала досрочное сложение полномочий депутата Сергея Попова

28 января 2021 16:10  [79] Политика
Сергей Попов

Сергей Попов

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дума Дзержинска согласовала досрочное сложение полномочий депутата Сергея Попова. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Прекращение полномочий Сергея Попова основаны на его личном заявлении.

Ранее - с 29 сентября 2015 года по 13 ноября 2018 года, депутат являлся главой города, а с 6 декабря 2018 года стал председателем думы Дзержинска.

Главу местного парламента 22 сентября 2020 года сменила Виктория Николаева, а Сергей Попов остался в думе в качестве депутата округа №27, в который входят городские территории по проспекту Чкалова, улицам Матросова, Пирогова, Ватутина, Гастелло, Маяковского, Чапаева, Революции.

После сложения полномочий Сергея Попова выборы по одномандатному округу №27 состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года. До избрания нового депутата жители округа могут обращаться со своими вопросами и предложениями к председателю городской думы Виктории Николаевой.

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Теги:
Городская дума Дзержинск Отставки
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