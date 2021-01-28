Разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено в Нижегородской области Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, они касаются проведения спортивных мероприятий. Теперь на соревнованиях допускается заполнение 20% от максимальной вместимости трибун. Однако, при условии присутствия не более 100 человек.

Также родителям несовершеннолетних спортсменов разрешается заходить в зоны проведения мероприятий и помещения раздевалок.

"Расширяются возможности присутствия зрителей на спортивных мероприятиях. Ранее это касалось только соревнований на открытом воздухе и игр профессиональных команд. Смягчение ограничений в этом направлении связано как с улучшением ситуации, так и с готовностью профильных медучреждений обеспечить все необходимые меры безопасности", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, по решению регионального координационного штаба увеличивается максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо", МФК "Торпедо" и БК "Нижний Новгород".

"Теперь это 40% от вместимости объекта", - рассказал губернатор.

Напомним, 25 января число участников спортивных групп в Нижегородской области было увеличено с 10 до 15.