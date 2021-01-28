"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
30 января 2021 11:32  [52] Разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено в Нижегородской области
29 января 2021 14:29  [246] АПЗ наградил победителей спартакиады
28 января 2021 13:07  [674] Известна программа "Лыжни России" в Нижнем Новгороде с учетом COVID-ограничений
27 января 2021 17:16  [378] Тяжелый старт 2021-го года для БК "Нижний Новгород"
27 января 2021 12:47  [595] "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 13 февраля
27 января 2021 10:48  [403] ФОК построят в Кстовском районе к осени 2022 года
26 января 2021 14:10  [741] Нижегородский трамплин заработает в феврале
21 января 2021 10:11  [516] ЛУКОЙЛ поздравил трехкратного чемпиона Европы по боксу
20 января 2021 13:51  [1344] БК "Нижний Новгород" вышел в плей-офф баскетбольной Лиги Чемпионов
18 января 2021 17:01  [589] Детскую школу тенниса в Нижнем Новгороде строят без фундамента
Спорт

Разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено в Нижегородской области

30 января 2021 11:32  [52] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, они касаются проведения спортивных мероприятий. Теперь на соревнованиях допускается заполнение 20% от максимальной вместимости трибун. Однако, при условии присутствия не более 100 человек.

Также родителям несовершеннолетних спортсменов разрешается заходить в зоны проведения мероприятий и помещения раздевалок.

"Расширяются возможности присутствия зрителей на спортивных мероприятиях. Ранее это касалось только соревнований на открытом воздухе и игр профессиональных команд. Смягчение ограничений в этом направлении связано как с улучшением ситуации, так и с готовностью профильных медучреждений обеспечить все необходимые меры безопасности", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, по решению регионального координационного штаба увеличивается максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо", МФК "Торпедо" и БК "Нижний Новгород".

"Теперь это 40% от вместимости объекта", - рассказал губернатор.

Напомним, 25 января число участников спортивных групп в Нижегородской области было увеличено с 10 до 15.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph