Организаторы несогласованного протеста в Нижнем Новгороде призвали отказываться от тестирования на COVID-19 Политика

Призывы не сдавать тесты на коронавирус прозвучали в ходе несогласованной акции, прошедшей 31 января в Нижнем Новгороде.

"Если вас в отделе заставляют сдать текст на коронавирус, отказывайтесь", - призывают организаторы незаконного мероприятия.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением Covid-19 и обязательный масочный режим. Такие призывы способствуют распространению инфекции и замедляют темпы выхода региона из пандемии.

Накануне медики обратились к нижегородцам с напоминанием о рисках заражения коронавирусом в связи с участием в массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что нижегородским полицейским пришлось раздавать медицинские маски пришедшим без средств защиты органов дыхания на несанкционированный митинг.