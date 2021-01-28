"Сотрудники" водоканала навязывают нижегородцам проверку труб и покупку фильтров для воды Общество

Мошенники под видом сотрудников водоканала навязывают нижегородцам проверку труб и покупку фильтров для воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" 1 февраля 2021 года.

Неизвестные ходят по квартирам якобы для проведения проверки труб и настойчиво предлагают установить фильтры для очистки воды. В частности, жительнице дома по ул. Звенигородской мошенники фактически пытались навязать свои услуги, но она отказалась.

Заподозрив обман, женщина обратилась в водоканал за разъяснениями.



В АО "Нижегородский водоканал" пояснили, что предприятие не занимается вопросом установки и замены фильтров, а также обследованием внутридомовых коммуникаций. Зона ответственности распространяется на сети холодного водоснабжения и водоотведения до ввода в дом. Делать заборы воды в квартирах для исследования в лаборатории сотрудники АО "Нижегородский водоканал" могут только после обращения абонента в связи с неудовлетворительным качеством холодного водоснабжения. В таких случаях выход к абоненту осуществляется по предварительной договоренности с ним о дате и времени.



Также выходить к абонентам сотрудники могут в случае, если речь идет о вводе в эксплуатацию приборов учета в домах, перешедших на прямые договоры с АО "Нижегородский водоканал". В обоих случаях при себе сотрудник водоканала обязан иметь служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную генеральным директором и утвержденную печатью предприятия. Данные документы должны быть предоставлены по первому требованию.

Заподозрив обман, вы всегда можно обратиться в Нижегородский водоканал за разъяснениями по телефону горячей линии 246-99-99, в Центр по работе с абонентами 233-99-99, а также написать в социальные сети https://vk.com/vodokanalnn и https://www.instagram.com/ vodokanal_nn/.