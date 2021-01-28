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Эксперты рассказали, как не стать жертвой обмана с "ковидными паспортами"

01 февраля 2021 15:39  [92] Общество

Фото: Роскачество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Эксперты Роскачества рассказали о схеме мошенничества с "ковидными паспортами" и дали рекомендации, как не стать жертвой обмана.

Ковид-паспорт - это документ, указывающий на наличие у человека вакцинации от коронавирусной инфекции. В первую очередь данный документ должен был решать вопрос с передвижением граждан между разными странами. Предполагалось, что такую справку в России можно будет получить с 17 января 2021 года. Однако окончательного решения о ковид-паспортах не принято.

Между тем, мошенники, пользуясь незнанием граждан, находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени (называют, например, середину февраля 2021 года) будут обязательны, а без них будут ограничены правах.

КАК РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ?

Мошенники манипулируют эмоциями граждан и провоцируют желание приобрести важные документы (их стоимость пока составляет несколько тысяч рублей, а в дальнейшем станет дороже, считают в Роскачестве). В итоге, купив такой "важный документ", гражданин не получит ничего или только липовую "корочку", стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.

Еще один вариант: у пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы "добавить" в него "ковидный паспорт". В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РОСКАЧЕСТВА

- Следите за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава. Не верьте слухам и непроверенной информации.
- Не приобретайте в интернете какие-либо вакцины, справки об отсутствии COVID или то, что выдают за "ковидные паспорта". В лучшем случае – это потеря денег, в худшем – уголовная ответственность.
- Никому в интернете не передавайте свои персональные и платежные данные (в том числе данные от портала Госуслуг, данные карт, сканы документов).
- Не поддавайтесь панике – думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на "горячую" тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский говорит, что "Ковидное мошенничество" особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Эксперт призывает относится с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверять информацию и не переводить деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и "ковидных паспортов" физлицам.

Напомним, что вопрос выдачи паспортов, подтверждающих получение вакцины от COVID-19, в Нижегородской области не рассматривается.

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Теги:
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