Житель Семенова получил реальный срок за поджог автомобиля соперника Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Житель Семенова получил реальный срок за поджог автомобиля соперника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 2 февраля 2021 года.

Известно, что в октябре 2020 года мужчина пришел к своей бывшей жене. У нее в гостях был малознакомый другой мужчина.

После этого бывший муж облил бензином автомобиль гостя и поджег его. Потерпевший обратился в полицию и дело дошло до суда.

Суд признал бывшего мужа виновным и приговорил к лишению свободы на 1 год и 3 месяца. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения, подсудимому был назначен 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, по другому делу ревнивый нижегородец получил 7 лет колонии за нападение на соперника с молотком.