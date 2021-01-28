Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2021 09:20  [80] Житель Семенова получил реальный срок за поджог автомобиля соперника
01 февраля 2021 16:36  [332] Массовая авария с большегрузом произошла в Лысковском районе
01 февраля 2021 16:12  [241] Бешеную собаку выявили в Починковском районе
01 февраля 2021 13:17  [413] Задержали еще одного сотрудника нижегородского ГУФСИН
01 февраля 2021 11:27  [586] Строительные леса обрушились на дорогу в центре Нижнего Новгорода
01 февраля 2021 10:05  [546] Два человека погибли в ДТП в Кстовском районе
01 февраля 2021 09:37  [392] Прокуратура требует лишить больного шизофренией нижегородца права на владение оружием
30 января 2021 12:02  [1045] Пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе
30 января 2021 09:31  [810] Нижегородка пропала во время отдыха в Абхазии
29 января 2021 16:31  [1772] Виновнику смертельного ДТП со школьниками на Горького дали 8 лет колонии
Происшествия

Житель Семенова получил реальный срок за поджог автомобиля соперника

02 февраля 2021 09:20  [80] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, архив

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Житель Семенова получил реальный срок за поджог автомобиля соперника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 2 февраля 2021 года.

Известно, что в октябре 2020 года мужчина пришел к своей бывшей жене. У нее в гостях был малознакомый другой мужчина.

После этого бывший муж облил бензином автомобиль гостя и поджег его. Потерпевший обратился в полицию и дело дошло до суда.

Суд признал бывшего мужа виновным и приговорил к лишению свободы на 1 год и 3 месяца. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения, подсудимому был назначен 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, по другому делу ревнивый нижегородец получил 7 лет колонии за нападение на соперника с молотком.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Поджог Семенов
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph