Ревнивый нижегородец получил 7 лет колонии за нападение на соперника Происшествия

Ревнивый нижегородец получил 7 лет колонии за нападение на соперника с молотком. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему гражданину в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что вечером 24 декабря 2019 года в квартире дома ул. Обухова в Канавинском районе мужчина, вернувшись с работы, увидел бывшего сожителя своей подруги. На почве ревности он нанес сопернику несколько ударов молотком по голове.

40-летний мужчина был госпитализирован в больницу.

Подозреваемый был задержан по "горячим" следам.

Приговором суда подсудимому назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее другой нижегородец угрожал фитнес-инструктору игрушечным пистолетом на почве ревности. Оказалось, что 36-летний мужчина приревновал свою даму сердца к фитнес-инструктору, женщина занимается в этом клубе.

Нижегородский таксист пострадал на дежурстве в канун Нового года. Как полагают следователи СК, преступление было совершено также на почве ревности, так как у вызвавшего такси были отношения с женой таксиста.

Кроме того, житель Дзержинска подозревался в покушении на убийство из-за ревности. Застав свою сожительницу наедине с другим мужчиной, он нанес сопернику несколько ножевых ранений.