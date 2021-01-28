Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из нижегородского детского дома Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из детского дома. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"Парень, который усыновил нижегородского ребенка. Одного. Но дал ему семью", - сказал глава региона, перечисляя достоинства своего зама.

Говоря об эффекивности работы, он добавил, что Давид Мелик-Гусейнов неоднократно посещал и посещает все "красные" зоны и практически все больницы региона.

Ранее сообщалось, что родители отказались от 38 малышей в роддомах Нижегородской области в 2020 году.

По информации Нижегородстата, в регионе в 2019 году насчитывалось 296 детей, оставшихся без попечения родителей.