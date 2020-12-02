Родители в Нижегородской области за 2020 год отказались от 38 новорожденных Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Родители отказались от 38 малышей в роддомах Нижегородской области в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном минздраве.

Напомним, всего в минувшем году в Нижегородской области родились 27 849 детей.

Причем мальчиков родилось больше, чем девочек: 14 376 мальчиков и 13 473 девочек. Для сравнения, в 2019 году родились 29 229 детей (15 017 мальчиков и 14 212 девочек).

По информации Нижегородстата, в регионе в 2019 году насчитывалось 296 детей, оставшихся без попечения родителей.