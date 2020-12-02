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Общество

Родители в Нижегородской области за 2020 год отказались от 38 новорожденных

20 января 2021 12:26  [200] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Родители отказались от 38 малышей в роддомах Нижегородской области в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном минздраве.

Напомним, всего в минувшем году в Нижегородской области родились 27 849 детей.

Причем мальчиков родилось больше, чем девочек: 14 376 мальчиков и 13 473 девочек. Для сравнения, в 2019 году родились 29 229 детей (15 017 мальчиков и 14 212 девочек).

По информации Нижегородстата, в регионе в 2019 году насчитывалось 296 детей, оставшихся без попечения родителей.

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Теги:
Дети Сироты
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