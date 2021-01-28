Отказ двигателя стал причиной возврата самолета в нижегородский аэропорт Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Отказ правого двигателя стал причиной возврата самолета в нижегородский аэропорт Стригино. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России 2 февраля 2021 года.

Напомним, самолет "Сухой суперджет 95" рейсом из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино сегодня утром. Рейс осуществляла авиакомпания Азимут. Вынужденная посадка совершена благополучно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (перевозка, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что в 6:30 самолет рейсом № 254 вылетел из аэропорта Стригино в Ростов-на-Дону. В 7:10 поступил сигнал ЧС об отказе правого двигателя, после чего самолет экстренно вернулся в Стригино. Вынужденная посадка произошла в 8:00.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Ранее сообщалось, что было 84 пассажира.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас с пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Сам аэропорт Стригино работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, уточнили в СУ СК.

Проверка продолжается.