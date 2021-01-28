Самолет в Ростов-на-Дону экстренно вернулся в Стригино

Самолет рейсом из Нижнего Новгорода Ростов-на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре 2 февраля 2021 года.
На борту самолета "Сухой суперджет 95" авиакомпании Азимут находились 84 пассажира.
Вынужденная посадка совершена благополучно.
В нижегородский аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора. Начата проверка относительно безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
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