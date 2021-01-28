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Общество

Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе

02 февраля 2021 12:12  [41] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

Особый режим действует с 1 февраля до 7 февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Главе администрации Нижегородского района теперь придется, при необходимости, ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администрации района; а также приводить в готовность аварийные службы в случае ЧС природного или техногенного характера.

Кроме того, возникает обязанность организовать круглосуточную работу по очистке дорог от снега. Необходимо рекомендовать руководителям ДУК, ТСЖ, ТСН следить за непрерывной уборкой снега на обслуживаемых ими территориях.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен 22 января в Нижнем Новгороде из-за свалки в СНТ "Родник". Руководителем ликвидации свалки назначен глава администрации Советского района Сергей Колотов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода ЧС
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