Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в СНТ "Родник" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в границах территории СНТ "Родник" в Советском районе. Об этом сообщается в постановлении городской администрации от 22 января 2021 года.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Руководителем ликвидации свалки назначен глава администрации Советского района Сергей Колотов. Ему рекомендовано привести в готовность силы и средства аварийных служб района, чтобы в дальнейшем задействовать их для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в свою очередь, рекомендовано совместно с государственными надзорными органами организовать мониторинг состояния почвы на этом участке и разработать проект ликвидации свалки

Контролировать исполнение постановления будет первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Напомним, свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.