Нижегородская консерватория возобновляет концертную деятельность

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки возобновляет концертную деятельность. Об этом сообщается в группе учебного заведения в соцсети ВКонтакте.
Афиша концертов еще не представлена зрителям, но известно, что они начнутся в феврале.
Отмечается, что наполняемость зала публикой не должна превышать 30%.
Напомним, консерватория не давала концертов с 17 марта. Это связано с запретом на массовые мероприятия, действовавшем в Нижегородской области. Когда ограничения в регионе были ослаблены, концерты музучреждением было решено пока не возобновлять.
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