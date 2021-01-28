Нижегородская консерватория возобновляет концертную деятельность Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки возобновляет концертную деятельность. Об этом сообщается в группе учебного заведения в соцсети ВКонтакте.

Афиша концертов еще не представлена зрителям, но известно, что они начнутся в феврале.

Отмечается, что наполняемость зала публикой не должна превышать 30%.

Напомним, консерватория не давала концертов с 17 марта. Это связано с запретом на массовые мероприятия, действовавшем в Нижегородской области. Когда ограничения в регионе были ослаблены, концерты музучреждением было решено пока не возобновлять.