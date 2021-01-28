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Ледоход начался на Волге в Нижегородской области

02 февраля 2021 17:20  [61] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледоход начался на Волге в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Движение льдин зарегистрировали в районе Городца. 

В основном, на реках Нижегородской области сохраняется ледостав с полыньями на отдельных участках.

Отметим, что после временного потепления в конце января в регион вернулись морозы. Так, 3 февраля синоптики ожидают -10...-17°, 4 февраля: -3...-10°, 5 февраля: -9...-11°.

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Теги:
Городец Погода Река
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