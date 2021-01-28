Ледоход начался на Волге в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледоход начался на Волге в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Движение льдин зарегистрировали в районе Городца.

В основном, на реках Нижегородской области сохраняется ледостав с полыньями на отдельных участках.

Отметим, что после временного потепления в конце января в регион вернулись морозы. Так, 3 февраля синоптики ожидают -10...-17°, 4 февраля: -3...-10°, 5 февраля: -9...-11°.