Ледоход начался на Волге в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Движение льдин зарегистрировали в районе Городца.
В основном, на реках Нижегородской области сохраняется ледостав с полыньями на отдельных участках.
Отметим, что после временного потепления в конце января в регион вернулись морозы. Так, 3 февраля синоптики ожидают -10...-17°, 4 февраля: -3...-10°, 5 февраля: -9...-11°.
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