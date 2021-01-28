Число участником несанкционированных митингов снижается, но растет их радикализм, – Константин Костин Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Число участником несанкционированных митингов снижается, но растет их радикализм. Об этом заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, говоря о несанкционированных митингах, прошедших в январе текущего года. Текст комментария распространила пресс-служба Нижегородского филиала ФоРГО.

Оценивая ситуацию, Константин Костин добавил, что "ядро уличного протеста с 2011-2012 года не меняется". "В настоящий момент число участников снижается, но растет их радикализм. Весте с тем улица пока не предложила новой повестки и новой стратегии. Нынешний протест большого отклика других социальных групп не вызовет", - особо подчеркнул политолог.

По мнению главы ФоРГО, нет и серьезного изменения возрастных рамок протеста. "В протестном активе всегда происходит ротация: люди после 35 из этого актива выбывают, а более молодые граждане в возрасте 20-25 лет их замещают, это касается примерно 10%, но серьезных сдвигов, ни демографического, ни географического, пока не произошло, замечает эксперт", - отметил Константин Костин.

Определенного всплеска уличной активности, по прогнозам главы Фонда развития гражданского общества, можно ожидать, в случае если условный срок руководителю "ФБК" будет заменен на реальный. "Но эта активность будет идти по все тем же сценариям: от пика до затухания, примерно в течение месяца. Хотя, и агрессии, полагаю, мы увидим больше", - продолжил он, не исключив, что в случае жесткого решения суда, "штабы" попробуют дать протесту новых фронтменов.

Вместе с тем, по его словам, "ситуация находится на ниспадающем тренде", потому что тема протеста далека от запросов населения. Пока протест серьезно повлиять на предстоящие выборы не может. "Но если в действиях оппозиции тренд на "слом" системы начнет читаться более четко, то это может вызвать ответную реакцию. Тогда возможно, мы увидим сценарий 2012 года, когда оппозиционные митинги на Болотной получили в разы превосходящую по численности ответную акцию сторонников Путина на Поклонной", – подытожил Константин Костин.