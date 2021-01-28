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Общество

Благоустройство Окской набережной начнется весной

02 февраля 2021 19:18  [130] Общество

Фото: с сайта sreda800.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде начнется после берегоукрепления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что работы по благоустройству стартуют в марте 2021 года, в настоящее время проект на строительно-монтажные работы находится в стадии разработки.

Как пояснили в пресс-службе, изначально проект благоустройства предназначался для всей территории Окской набережной, однако позже выяснилось, что часть элементов берегоукрепления находится в аварийном состоянии. Поэтому пришлось менять проект, и благоустройство будет проходить в два этапа.

Первый этап предусматривает преображение набережной от Канавинского моста до собора Александр Невского. Вторая очередь затронет участок от Канавинского моста до метромоста, объединив всю территорию набережной в связный пешеходный маршрут, который будет соединен сезонным проходом под Канавинским мостом.

Однако, реализация второй очереди благоустройства невозможна без берегоукрепления. Сейчас этот проект готов и ведется поиск финансирования.

Напомним, что после благоустройства Окская набережная будет многоуровневой. Территория входит в инфраструктурную программу, приуроченную к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
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