Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2021 12:09  [36] Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 3 февраля
03 февраля 2021 11:57  [50] Еще одна "Точка роста" открылась в Нижегородской области
03 февраля 2021 11:41  [102] Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 11% нижегородских школ и детсадов
03 февраля 2021 11:19  [86] Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев не превышает эпидпорог
03 февраля 2021 10:43  [152] Массовая замена световых опор на новые запланирована в Нижем Новгороде
03 февраля 2021 10:15  [204] Увеличено число внутрироссийских авиарейсов из нижегородского аэропорта
02 февраля 2021 19:36  [609] Нижний сегодня: главные события дня
02 февраля 2021 19:18  [423] Благоустройство Окской набережной начнется весной
02 февраля 2021 17:21  [342] День сурка в Нижнем Новгороде: грызуны из зоопарка не захотели просыпаться
02 февраля 2021 17:20  [406] Ледоход начался на Волге в Нижегородской области
Общество

Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев не превышает эпидпорог

03 февраля 2021 11:19  [86] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области на 2 февраля находилась на уровне эпидемиологического порога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве добавили, что среди нижегородцев, старше 15 лет, сохраняется повышенный уровень заболеваемости.

Существующая эпидемиологическая ситуация в регионе не меняется вторую неделю подряд.

В Нижегородской области циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Вирусы гриппа не регистрировались.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция ОРВИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph