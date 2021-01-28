Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев не превышает эпидпорог

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области на 2 февраля находилась на уровне эпидемиологического порога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
При этом в ведомстве добавили, что среди нижегородцев, старше 15 лет, сохраняется повышенный уровень заболеваемости.
Существующая эпидемиологическая ситуация в регионе не меняется вторую неделю подряд.
В Нижегородской области циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Вирусы гриппа не регистрировались.
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