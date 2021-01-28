Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
03 февраля 2021 13:17  [149] "Надежда Белик всю жизнь посвятила работе с детьми", - Евгений Люлин
03 февраля 2021 12:36  [116] Росприроднадзор обнаружил отходы молочного производства в Княгининском районе
03 февраля 2021 11:21  [560] Известны подробности гибели мальчика в пруду Кстовского района
03 февраля 2021 10:58  [339] Умерла директор нижегородского Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Белик
03 февраля 2021 09:50  [230] Прокуратура потребовала проверить 35 нижегородских УК из-за плохой уборки снега
03 февраля 2021 09:28  [162] Нижегородца осудили за кражу урны благотворительного фонда
03 февраля 2021 09:16  [602] Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в пруду Кстовского района
02 февраля 2021 18:43  [389] Двое детей провалились под лед в Кстовском районе
02 февраля 2021 16:39  [295] Сим-карты в тапочках пытались пронести в нижегородский СИЗО
02 февраля 2021 13:51  [442] Подпольные мастерские по изготовлению боевого оружия выявлены в Нижегородской области
Происшествия

"Надежда Белик всю жизнь посвятила работе с детьми", - Евгений Люлин

03 февраля 2021 13:17  [149] Происшествия
Надежда Белик

Надежда Белик

Фото: с сайта Дворца детского творчества им.Чкалова

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и от себя лично председатель регионального парламента Евгений Люлин выразил соболезнования коллегам, близким и родным Надежды Николаевны Белик.

Легендарный директор Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Белик умерла сегодня, 3 февраля.

В прошлом году она отметила 90-летний юбилей.

"Неординарная личность, талантливый человек, профессионал - она всю жизнь посвятила работе с детьми. Уверен никогда не погаснет свет, который она несла людям, пробуждая в них самые лучшие качества. Скорбим", - сказал Евгений Люлин.

Добавим, что прощание с Надеждой Белик состоится 5 февраля в ритуальном зале (ул.Пушкина, 34) с 13:00 до 14:00.

Похоронят ее на кладбище в Федяково, на Аллее Героев, сообщается на сайте Дворца детского творчества им.Чкалова.

"Надежда Николаевна Белик — прежде всего была человеком высокого профессионализма, преданности жизненному выбору и готовности к совершенствованию воспитания и образования детей на основе созидания. Ее неординарный ум, тонкий психологизм, стремление к постоянному обновлению и совершенствованию научных и методических идей в воспитании и образовании способствовали созданию одного из сильнейших, талантливейших педагогических коллективов среди учреждений дополпительного образования России. Велика заслуга Надежды Белик и в том, что Дворец творчества юных сохранил высокий уровень воспитания и творческого развития своих кружковцев, давая городу немало подготовленных к жизни и профессии творческих кадров: инженеров, учителей, представителей творческой интеллигенции. По статистике, каждый пятый нижегородец прошел через объединения Дворца, а сам Дворец трижды становился победителем всероссийского смотра внешкольных учреждений", - рассказали сотрудники Дворца.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph