"Надежда Белик всю жизнь посвятила работе с детьми", - Евгений Люлин Происшествия

Надежда Белик Фото: с сайта Дворца детского творчества им.Чкалова

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и от себя лично председатель регионального парламента Евгений Люлин выразил соболезнования коллегам, близким и родным Надежды Николаевны Белик.

Легендарный директор Дворца детского творчества им.Чкалова Надежда Белик умерла сегодня, 3 февраля.

В прошлом году она отметила 90-летний юбилей.

"Неординарная личность, талантливый человек, профессионал - она всю жизнь посвятила работе с детьми. Уверен никогда не погаснет свет, который она несла людям, пробуждая в них самые лучшие качества. Скорбим", - сказал Евгений Люлин.

Добавим, что прощание с Надеждой Белик состоится 5 февраля в ритуальном зале (ул.Пушкина, 34) с 13:00 до 14:00.

Похоронят ее на кладбище в Федяково, на Аллее Героев, сообщается на сайте Дворца детского творчества им.Чкалова.

"Надежда Николаевна Белик — прежде всего была человеком высокого профессионализма, преданности жизненному выбору и готовности к совершенствованию воспитания и образования детей на основе созидания. Ее неординарный ум, тонкий психологизм, стремление к постоянному обновлению и совершенствованию научных и методических идей в воспитании и образовании способствовали созданию одного из сильнейших, талантливейших педагогических коллективов среди учреждений дополпительного образования России. Велика заслуга Надежды Белик и в том, что Дворец творчества юных сохранил высокий уровень воспитания и творческого развития своих кружковцев, давая городу немало подготовленных к жизни и профессии творческих кадров: инженеров, учителей, представителей творческой интеллигенции. По статистике, каждый пятый нижегородец прошел через объединения Дворца, а сам Дворец трижды становился победителем всероссийского смотра внешкольных учреждений", - рассказали сотрудники Дворца.