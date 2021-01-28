Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ 3 февраля.

Авиасообщение с этими странами возобновляется с 15 февраля 2021 года на взаимной основе. По маршруту Москва-Баку планируются два рейса в неделю, по маршруту Москва-Ереван - четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 8 февраля возобновляется авиасообщение в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Число регулярных авиарейсов из Москвы в Минск увеличено с трех до пяти.

Помимо этого, согласно постановлению председателя правительства, с 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва-Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса, Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Перелеты внутри страны не прекращались, однако для них требовалось выполнение значительных требований по ограничению, что ряд перевозчиков посчитал перевозки не рентабельными и приостановил деятельность.