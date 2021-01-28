Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2021 10:44  [81] Коты поселились в нижегородском парке "Швейцария"
04 февраля 2021 10:42  [62] Переработанные новогодние ели доставили в нижегородский Центр реабилитации лошадей
04 февраля 2021 10:34  [71] "Жизненные ситуации моделируется в регионе для подготовки Национальной социальной инициативы", - Глеб Никитин
04 февраля 2021 10:15  [72] Свет и отопление частично отключили в Нижегородском районе
04 февраля 2021 10:05  [88] Спрос на обучение в нижегородской "Школе 800" превысил количество мест
04 февраля 2021 09:49  [90] Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще
04 февраля 2021 09:15  [227] Новую схему движения на Циолковского в Нижнем Новгороде ввели с 4 февраля
03 февраля 2021 19:37  [251] Нижний сегодня: главные события дня
03 февраля 2021 19:16  [208] Россия возобновляет железнодорожные перевозки с Белоруссией
03 февраля 2021 18:38  [211] Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Общество

"Жизненные ситуации моделируется в регионе для подготовки Национальной социальной инициативы", - Глеб Никитин

04 февраля 2021 10:34  [71] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Десять жизненных ситуаций моделируется в регионе для подготовки Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по разработке механизмов Национальной социальной инициативы во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 9 июля 2020 года. Была создана рабочая группа по реализации на территории Нижегородской области пилотного проекта.

Для чего нужна НСИ

Глеб Никитин отметил, что НСИ направлена на выявление и последовательное устранение барьеров, с которыми сталкиваются граждане в здравоохранении, образовании и социальной сфере; повышение эффективности деятельности организаций соцсферы; создание системы мониторинга и обмена практиками на уровне государства.

"Работа началась с понимания проблемы. Для этого изучались потребности людей, которые оказываются в разных жизненных ситуациях. В профильных органах власти региона были созданы экспертные группы. Для пилотной апробации принят перечень из 10 жизненных ситуаций по 3 направлениям: "Образование и развитие", "Медицинское обслуживание", "Социальная защита". В работе экспертных групп принимают участие сами получатели услуг, например, многодетные родители или граждане с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет узнать о проблемах из первых уст", - сказал Глеб Никитин.

"Итоги работы передаются в АСИ для обобщения опыта и сопоставления регионов. Надеюсь, наш опыт будет полезным для составления федеральных планов и региональных целевых моделей", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в конце января прошел социальный форум партии "Единая Россия". Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение Связь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph