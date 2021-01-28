"Жизненные ситуации моделируется в регионе для подготовки Национальной социальной инициативы", - Глеб Никитин Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Десять жизненных ситуаций моделируется в регионе для подготовки Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по разработке механизмов Национальной социальной инициативы во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 9 июля 2020 года. Была создана рабочая группа по реализации на территории Нижегородской области пилотного проекта.

Для чего нужна НСИ

Глеб Никитин отметил, что НСИ направлена на выявление и последовательное устранение барьеров, с которыми сталкиваются граждане в здравоохранении, образовании и социальной сфере; повышение эффективности деятельности организаций соцсферы; создание системы мониторинга и обмена практиками на уровне государства.

"Работа началась с понимания проблемы. Для этого изучались потребности людей, которые оказываются в разных жизненных ситуациях. В профильных органах власти региона были созданы экспертные группы. Для пилотной апробации принят перечень из 10 жизненных ситуаций по 3 направлениям: "Образование и развитие", "Медицинское обслуживание", "Социальная защита". В работе экспертных групп принимают участие сами получатели услуг, например, многодетные родители или граждане с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет узнать о проблемах из первых уст", - сказал Глеб Никитин.

"Итоги работы передаются в АСИ для обобщения опыта и сопоставления регионов. Надеюсь, наш опыт будет полезным для составления федеральных планов и региональных целевых моделей", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в конце января прошел социальный форум партии "Единая Россия". Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.