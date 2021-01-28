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"Ростелеком" и ПФР подвели итоги работы проекта "Азбука интернета" в 2020 году

04 февраля 2021 12:07  [58] Общество

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта "Азбука интернета" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

В пресс-службе отметили, что, несмотря на пандемию и отсутствие возможности проводить очные занятия, проект показал высокие результаты.

В 2020 году курс компьютерной грамотности по "Азбуке интернета" прошли 38 345 пенсионеров и инвалидов. Курсы действовали в половине регионов страны, в том числе:

• отделения ПФР организовали работу на 609 площадках в 47 регионах РФ. Курс обучения в течение этого непростого года прошли 17 925 человек;
• в региональных филиалах "Ростелекома" в офлайн- и онлайн-форматах обучение прошли 3 377 человек;
• в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках из 26 регионов работе на компьютере и в интернете обучились еще 17 043 человека.

"Особенностью занятий в 2020 году стало неравнодушие преподавателей на местах, активный творческий поиск новых способов организации обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе", - рассказали в телекоммуникационной компании. Так, кроме традиционных занятий с пенсионерами в классах, появились новые форматы:

- в традиционно наиболее активно ведущей обучение Нижегородской области из-за эпидемиологической обстановки вести очное обучение было невозможно, однако учреждения социальной защиты переключились на организацию обучающих вебинаров, а очное обучение в периоды ослабления карантинов велось на базе библиотек;

- региональные филиалы "Ростелекома" в Архангельске, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах РФ активно поддерживали всех желающих организовать обучение пенсионеров по программе "Азбука интернета", передавая тиражи учебников в библиотеки, НКО, учреждения социальной защиты;

- в Ивановской области действовали 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому;

- в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками на дому, через службу "Мобильная бригада";

- в Республике Карелия консультации по наиболее востребованным вопросам (создание личного кабинета, заказ справок, навыки пользования электронной почтой) проводились в стационарной, полустационарной форме и на дому; консультирование проходило как онлайн, так и в офлайн-формате;

- в Ульяновской области был организован "Цифровой МФЦ", где велось очное обучение; реализуется проект "Тимуровцы информационного общества", в рамках которого обучение прошло около 2,5 тыс. пенсионеров;

- в Самарской области учреждения социальной защиты, кроме обучения, предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции;

- в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики;

- в Сибири 190 пенсионеров-железнодорожников из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово и Алтая прошли обучение по "Азбуке интернета" онлайн;

- на Дальнем Востоке при поддержке "Ростелекома" с пенсионерами и инвалидами активно работала Сахалинская областная научная библиотека, где обучение прошли в общей сложности 750 человек.

В период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих условиях умение работать на компьютере и навыки работы в интернете стали важны как никогда.

Программа "Азбука интернета" — благотворительный проект "Ростелекома" и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и "Ростелекомом" о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

"Азбука интернета" пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта "Ростелекома" и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте проекта.

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Теги:
Образование Ростелеком
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