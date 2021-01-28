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Общество

МИД России прогнозирует ослабление COVID-ограничений

04 февраля 2021 15:12  [67] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство иностранных дел России прогнозирует ослабление ограничений из-за коронавируса. Об этом рассказал представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе прямой линии в НОИЦ 4 февраля 2021 года.

"МИД прогнозирует оттепель. Те решения, которые принимаются в нашей стране (открываются новые рейсы, направления), говорят об улучшении ситуации. Я очень надеюсь, что 2021 год поставит точку в борьбе с этой инфекцией. И не пандемия нас победит, а мы ее", - сказал он.

Сергей Малов назвал страны, в которые сегодня разрешены авиаперелеты из России: ОАЭ (с 7 июля), Танзания (с 1 августа), Турция (с 10 августа), Швейцария (с 15 августа), Мальдивы, Египет (с 3 сентября), Греция (с 7 сентября), Казахстан, Киргизия, Беларусь (с 21 сентября), Южная Корея (с 27 сентября), Сербия, Куба (с 15 октября), Япония (с 1 ноября), Сингапур (с 8 февраля), Финляндия, Вьетнам, Индия, Катар (с 27 января). 

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года.

Аэропорт "Стригино" вновь получил разрешение возобновить международные рейсы только с 8 февраля 2021 года.

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Теги:
Авиаперевозки Инфекция Министерства
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