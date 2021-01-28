Нижний Новгород возобновляет международное авиасообщение Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород, находится под управлением УК "Аэропорты Регионов") получил разрешение возобновить международные рейсы с 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В правительстве РФ пояснили, что такое разрешение выдал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Разрешение выдавалось на основе критериев и показателей эпидемиологической обстановки.

Штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю), а также о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов восьми городов РФ, в том числе из Нижнего Новгорода.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса, Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Перелеты внутри страны не прекращались, однако для них требовалось выполнение значительных требований по ограничению, что ряд перевозчиков посчитал перевозки не рентабельными и приостановил деятельность.

По итогам 2020 года услугами аэропорта Стригино воспользовались 588,6 тысяч человек, что на 48% меньше, чем годом ранее. Число пассажиров международных авиалиний сократилось в 11 раз по сравнению с 2019 годом - до 29,4 тысяч человек, основная часть которых воспользовалась международными перелетами до введения ограничений.