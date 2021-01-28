Примыкающие к развязке Неклюдово-Золотово дороги отремонтируют на Бору Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Примыкающие к развязке Неклюдово-Золотово дороги отремонтируют в Борском районе. Об этом стало известно по итогам выездного совещания депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 4 февраля 2021 года.

На совещании обсуждалась схема организации дорожного движения на указанном участке дороги, а также вопросы ремонта и содержания автодороги Толоконцево - Могильцы и проектирование мостового перехода через р.Линда.

Поводом стали многочисленные обращения жителей по вопросу увеличения проходимости транспорта по новой развязке, которую открыли в октябре прошлого года.

"Весной подрядные организации проведут здесь ямочный ремонт, увеличат радиус дороги для лучшей проходимости. А к 2022 году планируется проведение капитального ремонта с расширением на 7 метров за счет обочины. Кроме того, заканчивается проектирование, сейчас идет экспертиза большого 72-метрового автодорожного моста с пролетными строениями из алюминиевых сплавов через Линду. При условии достаточного финансирования работы будут начаты в текущем году. По существу, автомобилисты получат новую дорогу с большей пропускной способностью", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Ремонт прилегающих дорог к развязке – это логическое продолжение большого проекта по увеличению пропускной способности трассы. И не может ни радовать тот факт, что очередь дошла до ремонта других проблемных участков, которые значительно облегчат движение, особенно на мосту", - отметил депутат Законодательного собрания Леонид Гойхман.

Работа по оптимизации движения будет продолжена.

Для решения затронутых проблем министерству транспорта и автомобильных дорог области совместно с ГУАД Нижегородской области рекомендовано проработать возможные варианты решений и обсудить их на следующем выездном заседании. Отдельные виды работ будут проведены уже в феврале.

На совещании также было отмечено, что в целях уширения проезжей части дороги Толоконцево - Могильцы на 2022 год запланирован ремонт всей дороги. Кроме того, уже спроектирован 72-метровый автодорожный мост с пролетными строениями вместе с подходами к нему. При условии выделения соответствующего финансирования строительство моста может быть начато уже в текущем году.