Глеб Никитин рассказал об экономическом и социальном эффекте от дороги Неклюдово-Золотово на Бору Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии транспортной развязки Неклюдово-Золотово на Бору рассказал, какой положительный экономический и социальный эффект принесет для региона этот дорожный объект.

Движение по новой трассе открылось сегодня – 23 октября.

"Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

"Пропускная способность дороги здесь была исчерпана. В пятницу из Нижнего и в воскресенье обратно возникали огромные пробки, в которых стояли и дачники, и фуры. Теперь мы рассчитываем, что интенсивность движения вырастет на треть – до 34 тысяч машин в сутки. Новая развязка разделит транспортные потоки из борского и кировского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку", - сказал губернатор.

Он добавил, что огромное значение пуск этого участка имеет и для развития экономики.

"Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразится и на туристическом потенциале", - пояснил Глеб Никитин.

"Еще в начале 2018 года перспективы строительства были туманными. И только поддержка федерального правительства позволила реализовать этот проект. Завершить строительство удалось практически на год раньше срока, предусмотренного контрактом. Мы обратились в правительство России, чтобы в этом году на объект были выделены дополнительные средства в размере миллиарда рублей. Мне хочется выразить благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину, который принял соответствующее решение. Дорога Неклюдово-Золотово была включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним из национальных проектов. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что исполнение нацпроектов – это не цифры, а реальные результаты, которые меняют к лучшему жизнь людей. И сегодняшнее событие - яркое тому подтверждение", - продолжил губернатор.

"Учитывая важность объекта, депутаты Законодательного собрания прилагали все силы к тому, чтобы проект был реализован как можно скорее. Парламентарии профильного комитета не раз обсуждали вопрос на заседаниях, в том числе выездных. Только за последние два месяца провели три контрольных мероприятия для оценки хода строительства. Не раз вопросы финансирования объекта рассматривались и при обсуждении изменений в областной бюджет. Безусловно, все это делалось в сотрудничестве с региональным правительством", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Напомним, что трассу Неклюдово-Золотово построили на год раньше запланированного срока. Это стало возможным в связи с тем, что федерация, пойдя на встречу просьбе Глеба Никитина, перераспределила предназначенные на 2021 год средства для строительства трассы и выделила их в 2020 году.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.