Еще 16 км дороги отремонтируют для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Еще 16 км дороги отремонтируют для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ремонт запланирован в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Речь идет об участке дороги Ардатов-Дивеево.

"Развитие транспортной инфраструктуры в этом районе важно для проекта создания паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", который реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Приоритетная задача для нас - это создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов", - сказал Глеб Никитин.

В 2020 году в Ардатовском районе было отремонтировано более 18 км дорог.

Напомним, парковку на 700 машин построят для паломнического кластера.

Всего на развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

Напомним также, в соответствии с указом президента в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, Нижегородская область по итогам 2020 года заняла 2-е место по России, после Московской области, по объемам дорожного ремонта.