Мост через Линду построят в Борском районе

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Мост через реку Линда построят в Борском районе. Об этом стало известно по итогам выездного совещания депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 4 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Спроектирован 72-метровый автодорожный мост с пролетными строениями из алюминиевых сплавов вместе с подходами к мосту.
Если будет финансирование, то строительство моста может быть начато уже в этом году. Проект проходит экспертизу.
"По существу, автомобилисты получат новую дорогу с большей пропускной способностью", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
В ходе этого выездного совещания также стало известно, что примыкающие к развязке Неклюдово-Золотово дороги отремонтируют.
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