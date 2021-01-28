Мост через Линду построят в Борском районе Общество

Фото: правительство Самарской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мост через реку Линда построят в Борском районе. Об этом стало известно по итогам выездного совещания депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 4 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спроектирован 72-метровый автодорожный мост с пролетными строениями из алюминиевых сплавов вместе с подходами к мосту.

Если будет финансирование, то строительство моста может быть начато уже в этом году. Проект проходит экспертизу.



"По существу, автомобилисты получат новую дорогу с большей пропускной способностью", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

В ходе этого выездного совещания также стало известно, что примыкающие к развязке Неклюдово-Золотово дороги отремонтируют.