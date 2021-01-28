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Общество

Мост через Линду построят в Борском районе

04 февраля 2021 16:25  [91] Общество

Фото: правительство Самарской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мост через реку Линда построят в Борском районе. Об этом стало известно по итогам выездного совещания депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 4 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спроектирован 72-метровый автодорожный мост с пролетными строениями из алюминиевых сплавов вместе с подходами к мосту.

Если будет финансирование, то строительство моста может быть начато уже в этом году. Проект проходит экспертизу.

"По существу, автомобилисты получат новую дорогу с большей пропускной способностью", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

В ходе этого выездного совещания также стало известно, что примыкающие к развязке Неклюдово-Золотово дороги отремонтируют.

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Теги:
Борский г.о. Мост Строительство
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