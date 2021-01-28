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Общество

Движение транспорта изменилось в районе пр.Гагарина в Нижнем Новгороде

04 февраля 2021 16:55  [96] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта изменилось в районе пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

С 4 февраля 2021 года для автомобилистов временно запрещен левый поворот с ул.Терешковой на пр.Гагарина.

На выезде с ул.Терешковой установлен дорожный знак "Движение направо", предписывающий поворот только направо, тем самым поворот налево, который осуществляли водители, выезжая из микрорайона "Суриковский", в настоящее время отменен.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения в движении вводятся на зимний период, из-за высокой аварийности на этом участке.

Специалисты "ЦОДД" рекомендуют водителям двигаться либо по улице ул. Медицинской, либо по Анкудиновскому шоссе, с дальнейшим движением по улицам Горная и 40 лет Октября.

Напомним, новую схему движения на Циолковского в Сормовском районе ввели с 4 февраля.

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Теги:
Автомобили Дороги Транспорт
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