Движение транспорта изменилось в районе пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение транспорта изменилось в районе пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

С 4 февраля 2021 года для автомобилистов временно запрещен левый поворот с ул.Терешковой на пр.Гагарина.

На выезде с ул.Терешковой установлен дорожный знак "Движение направо", предписывающий поворот только направо, тем самым поворот налево, который осуществляли водители, выезжая из микрорайона "Суриковский", в настоящее время отменен.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения в движении вводятся на зимний период, из-за высокой аварийности на этом участке.

Специалисты "ЦОДД" рекомендуют водителям двигаться либо по улице ул. Медицинской, либо по Анкудиновскому шоссе, с дальнейшим движением по улицам Горная и 40 лет Октября.

Напомним, новую схему движения на Циолковского в Сормовском районе ввели с 4 февраля.