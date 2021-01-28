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Общество

Новую схему движения на Циолковского в Нижнем Новгороде ввели с 4 февраля

04 февраля 2021 09:15  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новую схему движения на ул.Циолковского в Нижнем Новгороде ввели сегодня, 4 февраля 2021 года. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

С 4 февраля закрыли участки по улицам Циолковского (на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова) и Культуры (на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника).

Изменения ввели из-за строительства развязки.

Также изменилось движение общественного транспорта, и были перенесены остановки. Установили три допсветофора: на перекрестке улиц Коммуны и Мирошникова, на пересечении Юбилейного бульвара и ул.Коперника, и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Узнать подробнее о новых схемах движения можно здесь.

Там, где теперь объезд, парковка запрещена. Объезд транспорта от участка закрытия предусмотрен с ул. Культуры на ул. Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул. Циолковского, ул. Островского, движение осуществляется по ул. Коммуны с выездом на ул. Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, будет осуществлен по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

ЦОДД рекомендует водителям следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Дома в районе строительства развязки расселят к 2023 году

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Теги:
Автомобили Дороги Сормовский район
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