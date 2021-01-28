"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках в 2021 году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом фестиваля "Горький fest" Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой в Москве.
Напомним, в этом году город отмечает 800-летие. У кинофестиваля "Горький fest" тоже небольшой юбилей – 5 лет.
"Большая удача, что в год 800-летия Нижнего Новгорода мы проводим пятый, юбилейный, кинофестиваль. Рассчитываю, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит нам организовать его в полноценном очном формате", - отметил Глеб Никитин.
"Двойной юбилей - двойная ответственность для нас как для организаторов. Но мы готовы сделать все на высшем уровне. Уверен, что у нас получится яркое событие", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков.
Оксана Михеева добавила, что команда фестиваля уже приступила к подготовке. В этом году будут задействованы новые городские пространства и арт-площадки.
"К юбилею благоустраиваются новые общественные пространства, появляются современные площадки, подходящие для кинопоказов. Важно, чтобы в этот раз прикоснуться к празднику кино могло как можно больше людей. Сделать это нужно с соблюдением всех требований безопасности. Конечно, главной темой юбилейного фестиваля "Горький fest" станет 800-летие Нижнего Новгорода", - добавил губернатор Нижегородской области.
Фоторепортаж с церемонии закрытия IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest" в 2020 году можно посмотреть здесь.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+