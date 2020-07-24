Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest" Культура и отдых

Вчера 23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest". Гостями церемонии стали: актер Владимир Любимцев, актриса Лукерья Ильяшенко, актриса Ксения Лаврова-Глинка с супругом актером Дмитрием Готсдинером, актриса Анна Банщикова, актер Егор Корешков, режиссер Анастасия Пальчикова, актриса Анна Чурина, с дочерью актрисой Ксенией Петрухиной, актриса Дарья Поверенова, актриса Елена Захарова, режиссер Антон Бильжо, актриса Анна Котова-Дерябина, актер Игорь Жижикин, актер Анатолий Гущин, режиссер Виктория Рунцова и другие. Были названы победители конкурсной программы. (фото предоставлены организаторами фестиваля, авторы: Геннадий Авраменко и Анна Темерина)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+