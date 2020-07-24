лукойл
Главные новости
23 июля 2020 12:15  [940] Власти раскрыли данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
22 июля 2020 11:32  [807] Новые проездные введут для школьников Нижегородской области
17 июля 2020 10:21  [2090] Прокуратура проверяет все посадочные площадки и аэродромы Нижегородской области
16 июля 2020 12:29  [1980] Погодные аномалии: тринадцать нижегородцев получили тепловой удар
16 июля 2020 11:47  [1604] Еще меньше ограничений: в Нижегородской области зрители могут посещать фестивали и чемпионаты
Культура и отдых

Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest"

24 июля 2020 13:39  [67] Культура и отдых

Вчера 23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest".

Гостями церемонии стали: актер Владимир Любимцев, актриса Лукерья Ильяшенко, актриса Ксения Лаврова-Глинка с супругом актером Дмитрием Готсдинером,  актриса Анна Банщикова, актер Егор Корешков, режиссер Анастасия Пальчикова, актриса Анна Чурина, с дочерью актрисой Ксенией Петрухиной, актриса Дарья Поверенова, актриса Елена Захарова, режиссер Антон Бильжо, актриса Анна Котова-Дерябина, актер Игорь Жижикин, актер Анатолий Гущин, режиссер Виктория Рунцова и другие.

Были названы победители конкурсной программы.

(фото предоставлены организаторами фестиваля, авторы: Геннадий Авраменко и Анна Темерина)
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest
Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино Горький-Fest

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Последние фоторепортажи
Памятник Горьковчанам - доблестным труженикам тыла и звание Город трудовой доблести
03 июля 2020 10:07  [2737] Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" и звание "Город трудовой доблести"
15 фото
Пожар в литературном музее
25 июня 2020 22:47  [1742] Пожар в литературном музее
12 фото
Марш Победы в Нижнем Новгороде
25 июня 2020 11:34  [475] "Марш Победы" в Нижнем Новгороде
48 фото
Учения на полигоне Мулино
22 июня 2020 10:27  [1532] Учения на полигоне "Мулино"
15 фото
Репетиция парада Победы
17 июня 2020 14:30  [1679] Репетиция парада Победы
18 фото
Защита от COVID-19
09 июня 2020 17:34  [2059] Защита от COVID-19
12 фото
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph