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Общество

Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за морозов

05 февраля 2021 16:40  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает жителей региона о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за надвигающихся морозов.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с завтрашнего дня (с 6 января) и почти до конца следующей недели температура воздуха в Нижнем Новгороде и области будет на 15 градусов ниже климатической нормы, которая в это время года варьируется от -9° до -11°.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что синоптики объяснили такое похолодание надвигающимся на Нижегородскую область арктическим воздухом. Синоптики также рассказали, как долго продлятся в этот раз морозы.

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Теги:
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