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Обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля

06 февраля 2021 10:57  [1] Общество
Схема границ подготовки документации по планировке территории

Схема границ подготовки документации по планировке территории

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля 2021 года.

Речь идет об участке в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд. Сейчас там частный сектор.

В документации на сайте администрации сообщается, что предусмотрен снос существующих и строительство многоквартирных домов. Также планируется возвести детсад, школу и дом детского творчества.

Инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Андор".

До 10 февраля можно вносить свои замечания по проекту на почту: adm@sov.admgor.nnov.ru. Ознакомиться подробнее с документацией можно в администрации Советского района.

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Теги:
Общественные слушания Советский район Строительство
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