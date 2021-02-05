Обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля Общество

Схема границ подготовки документации по планировке территории

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля 2021 года.

Речь идет об участке в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд. Сейчас там частный сектор.

В документации на сайте администрации сообщается, что предусмотрен снос существующих и строительство многоквартирных домов. Также планируется возвести детсад, школу и дом детского творчества.

Инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Андор".

До 10 февраля можно вносить свои замечания по проекту на почту: adm@sov.admgor.nnov.ru. Ознакомиться подробнее с документацией можно в администрации Советского района.