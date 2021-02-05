Схема границ подготовки документации по планировке территории
Общественные обсуждения по строительству многоэтажек в Советском районе проходят до 10 февраля 2021 года.
Речь идет об участке в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский проезд. Сейчас там частный сектор.
В документации на сайте администрации сообщается, что предусмотрен снос существующих и строительство многоквартирных домов. Также планируется возвести детсад, школу и дом детского творчества.
Инициатор – ООО "Специализированный застройщик "Андор".
До 10 февраля можно вносить свои замечания по проекту на почту: adm@sov.admgor.nnov.ru. Ознакомиться подробнее с документацией можно в администрации Советского района.
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