Спектакль Тимура Бекмамбетова планируется показать в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Спектакль Тимура Бекмамбетова планируется показать в Нижнем Новгороде. Как сообщил в своем Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, он побывал в Москве на премьере спектакля известного российского кинорежиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин".

После этого глава региона договорился о том, что в будущем нижегородцы также смогут увидеть премьеру кукольной постановки в Столице Приволжья.

Главный герой постановки – фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин – сказочный обманщик и плут, любимый с детства самим Бекмамбетовым, сообщается на сайте Театра Наций.

"Я очень много лет мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Ходжи Насреддина в итоге все оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня", - рассказал Тимур Бекмамбетов.