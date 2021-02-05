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Нижегородский аэропорт открывает рейсы в Ереван

08 февраля 2021 09:38  [33] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский аэропорт открывает рейсы в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Улететь в столицу Армении из Нижнего Новгорода можно будет уже с 12 февраля. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

Вылет из Стригино – в 23:30, прибытие в аэропорт столицы Армении Звартноц – в 03:25. Обратно рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Еревана в 04:25 и посадкой в Нижнем Новгороде – в 06:20. Время – местное для каждого аэропорта.

Полеты будет выполнять авиакомпания "Икар" на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Маршрут станет первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва. Напомним, Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией с 15 февраля этого года. По маршруту Москва-Баку планируются два рейса в неделю, по маршруту Москва-Ереван - четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 8 февраля возобновляется авиасообщение в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Число регулярных авиарейсов из Москвы в Минск увеличено с трех до пяти.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Стригино
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