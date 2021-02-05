Более 4 тысяч пешеходных переходов обустроено в Нижегородской области в 2020 году Общество

Более 4 тысяч пешеходных переходов обустроено в соответствии с новыми национальными стандартами в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году было выделено 847,8 млн рублей. Эти средства были направлены на оборудование пешеходных переходов и установку пешеходных ограждений, модернизацию светофоров, совершенствование системы информирования граждан о безопасности дорожного движения", - рассказал Глеб Никитин.

"Особое внимание уделяется безопасности учащихся. Вблизи школ и других учебных учреждений отремонтировано 814 пешеходных переходов", - добавил губернатор.

В пресс-службе регионального правительства дополнили, что за последние годы ситуация с безопасностью дорожного движения в Нижегородской области улучшилась. По сравнению с 2012 годом количество погибших в ДТП уменьшилось на 42,92%.

"Число погибших в результате ДТП детей снизалось на 50%, что соотносимо с 10 сохраненными детскими жизнями. Это данные регионального министерства транспорта и автомобильных дорог на основе анализа основных и относительных показателей аварийности в 2012-2020 годах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2021 года система фиксации нарушений ПДД на территории Нижегородской области включает 299 стационарных комплексов фотовидеофиксации, 128 передвижных комплексов фотовидеофиксации, 6 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки "Паркон" и 6 автоматических стационарных пунктов весогабаритного контроля.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает в себя 4 федеральных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 год.