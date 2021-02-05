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Нижегородцев предупреждают об очень сильных морозах 9-10 февраля

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона 9 и 10 февраля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанные дни температура воздуха в регионе будет достигать -30°.

Такая температура является аномальной, поскольку климатическая норма для текущего времени года варьируется от -9° до -11°.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что синоптики объяснили такое похолодание арктическим воздухом. Синоптики также рассказали, как долго продлятся в этот раз морозы.

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Теги:
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