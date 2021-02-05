Нижегородцев предупреждают об очень сильных морозах 9-10 февраля

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ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона 9 и 10 февраля.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанные дни температура воздуха в регионе будет достигать -30°.
Такая температура является аномальной, поскольку климатическая норма для текущего времени года варьируется от -9° до -11°.
Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.
Напомним, что синоптики объяснили такое похолодание арктическим воздухом. Синоптики также рассказали, как долго продлятся в этот раз морозы.
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