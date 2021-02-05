Суд приговорил экс-главу администрации в Нижегородской области к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество Общество

Суд приговорил экс-главу сельской администрации в Варнавинском районе Нижегородской области к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По данным ведомства, приговором Варнавинского районного суда бывшая глава администрации Шудского сельсовета признана виновной в совершении 6 преступлений по статье "Мошенничество и служебный подлог".

В рамках следствия удалось установить, что женщина мошенническим путем получала от индивидуального предпринимателя денежные средства за проезд транспортных средств, осуществляющих лесозаготовку на территории делянок.

Помимо этого, экс-глава администрации трудоустраивала своих знакомых в сельскую администрацию, а полученные денежные средства для выплат зарплат присваивала себе.

Принимая данные факты во внимание, суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года с взысканием более 900 тыс рублей в пользу государства.

Напомним, что экс-глава администрации Балахнинского района получил четыре года условно за превышение должностных полномочий.