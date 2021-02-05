Культурно-массовые мероприятия в Нижнем Новгороде предложено отменить из-за морозов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Культурно-массовые мероприятия в Нижнем Новгороде предложено отменить из-за морозов. Об этом говорится на сайте городской администрации со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно рекомендации ведомства, в связи с сильными морозами, которые ожидаются в регионе 9-10 февраля, необходимо отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

Также рекомендуется усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб и уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизнеобеспечению населения.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.