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Общество

Шесть новых автомобилей получили ФАПы Балахнинского района

09 февраля 2021 13:36  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шесть новых автомобилей получили Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно предоставленной информации, автомобили "Нива" высокой проходимости будут обслуживать жителей населенных пунктов Кочергино, Шеляухово, Пыра, Лукино, Малое Козино и Конево. На данном транспорте планируется перевозить больных в медицинские учреждения, а также развозить медработников до мест жительства пациентов, которым необходима квалифицированная медпомощь. Также эти автомашины будут использоваться для перевозки биоматериалов пациентов и при доставке необходимых медикаментов.

По словам главы региона Глеба Никитина, Нижегородская область получила максимальное количество машин по этому направлению федподдержки по сравнению с другими регионами.

"Чтобы заменить часть транспорта и дооснастить автотехникой медицинские организации, в 2021 году мы планируем приобрести еще 139 машин. Уже сейчас обновили 15% автопарка учреждений здравоохранения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ещё в конце 2020 года медицинские организации Нижегородской области, расположенные в сельской местности, в поселках городского типа и в малых городах с численностью населения до 50 тыс, получили 182 новых автомобиля.
Тогда на закупку техники из федерального бюджета было выделено порядка 122 млн рублей.

Напомним также, что первичное звено нижегородского здравоохранения модернизируют за 15,6 млрд рублей.

В 2021 году финансирование программы составит 2,8 млрд рублей. Из них 1,348 млрд планируется направить на капремонт 126 различных объектов в учреждениях здравоохранения, еще 889 млн – на покупку 330 единиц оборудования.

Кроме того, 324,3 млн рублей израсходуют на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одного офиса врача общей практики. Для сравнения, в 2019-2020 гг. было построено только 10 ФАП. Также в 2021 году запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений на сумму 271,7 млн рублей.

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Теги:
Автомобили Здравоохранение Медицина и здоровье
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