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Происшествия

Более 50 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода в 2020 году

09 февраля 2021 14:22  [64] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода в 2020 году. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, за минувший год в областном центре было совершено множество дорожно-транспортных происшествий. В результате данных инцидентов под колёсами автомобилей погибли 52 человека, 17 из которых не были пристегнуты ремнем безопасности (10 водителей и 7 пассажиров).

Сотрудники УГИБДД отмечают, что эту цифру можно сократить как минимум на 50%, если водители и пассажиры будут передвигаться в автотранспорте пристегнутыми.

Ранее сообщалось, что общее число ДТП за минувший год снизилось на 16% по сравнению с 2019 годом.

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Теги:
Авария ДТП УГИБДД
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