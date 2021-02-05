Более 50 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода в 2020 году Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 50 человек погибли на дорогах Нижнего Новгорода в 2020 году. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, за минувший год в областном центре было совершено множество дорожно-транспортных происшествий. В результате данных инцидентов под колёсами автомобилей погибли 52 человека, 17 из которых не были пристегнуты ремнем безопасности (10 водителей и 7 пассажиров).

Сотрудники УГИБДД отмечают, что эту цифру можно сократить как минимум на 50%, если водители и пассажиры будут передвигаться в автотранспорте пристегнутыми.

Ранее сообщалось, что общее число ДТП за минувший год снизилось на 16% по сравнению с 2019 годом.