Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года Общество

Концепция жилого комплекса Фото: https://www.domostroynn.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года. Об этом агентству сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время организована работа по передаче и регистрации прав и обязательств от застройщика – банкрота ЖК "Воскресенская слобода" региональному фонду.

"С марта 2021 года планируется проведение изыскательских работ и работ по комплексному техническому обследованию объекта ЖК "Воскресенская слобода" в целях корректировки проектных документаций и разработки рабочих документаций для возобновления строительства", - отметили в региональном минстрое.

В соответствии с планом-графиком по осуществлению мер по восстановлению прав участников долевого строительства планируемый срок ввода в эксплуатацию ЖК "Воскресенская слобода" – IV квартал 2021 года.

СПРАВКА

ЖК "Воскресенская слобода" (ООО "Жилстрой") находится в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Больших Оврагов в Нижнем Новгороде и представляет собой три шестиэтажных дома (135 квартир). Его строительство было начато ещё в 2014 году. Закончить все работы и ввести дом в эксплуатацию планировалось в 2019 году. Но уже в 2018 году объект включили в перечень проблемных, а застройщик был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что также проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен в текущем году. В Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области сообщили, что строительная готовность здания составляет 90%. Его достройка позволит восстановить права 89 граждан - участников долевого строительства.