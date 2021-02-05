Новая схема на Циолковского
Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2021 15:56  [102] Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года
09 февраля 2021 15:20  [77] Возведение пристроя к нижегородской школе №117 планируется начать в этом году
09 февраля 2021 14:47  [161] Ограда сквера на Звездинке заржавела спустя два месяца
09 февраля 2021 13:41  [186] Свалку в нижегородском СНТ "Родник" планируется ликвидировать в 2024 году
09 февраля 2021 13:36  [117] Шесть новых автомобилей получили ФАПы Балахнинского района
09 февраля 2021 12:42  [163] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области
09 февраля 2021 12:08  [582] Государственная стоматология Нижегородской области включилась в программу онкоскрининга
09 февраля 2021 12:06  [249] Перевозчика для обслуживания 14 трамвайных маршрутов выбирают в Нижнем Новгороде
09 февраля 2021 11:48  [264] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 9 февраля
09 февраля 2021 11:15  [151] Новое медоборудование поступило в больницу №39 Нижнего Новгорода
Общество

Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года

09 февраля 2021 15:56  [102] Общество
Концепция жилого комплекса

Концепция жилого комплекса

Фото: https://www.domostroynn.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проблемный ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2021 года. Об этом агентству сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время организована работа по передаче и регистрации прав и обязательств от застройщика – банкрота ЖК "Воскресенская слобода" региональному фонду.

"С марта 2021 года планируется проведение изыскательских работ и работ по комплексному техническому обследованию объекта ЖК "Воскресенская слобода" в целях корректировки проектных документаций и разработки рабочих документаций для возобновления строительства", - отметили в региональном минстрое.

В соответствии с планом-графиком по осуществлению мер по восстановлению прав участников долевого строительства планируемый срок ввода в эксплуатацию ЖК "Воскресенская слобода" – IV квартал 2021 года.

СПРАВКА

ЖК "Воскресенская слобода" (ООО "Жилстрой") находится в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Больших Оврагов в Нижнем Новгороде и представляет собой три шестиэтажных дома (135 квартир). Его строительство было начато ещё в 2014 году. Закончить все работы и ввести дом в эксплуатацию планировалось в 2019 году. Но уже в 2018 году объект включили в перечень проблемных, а застройщик был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что также проблемный ЖК "Сердце Нижнего" будет достроен в текущем году. В Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области сообщили, что строительная готовность здания составляет 90%. Его достройка позволит восстановить права 89 граждан - участников долевого строительства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Дольщики Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph