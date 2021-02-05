Более 20 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области в 2020 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщается в материалах на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий.

Согласно опубликованной информации, эпизоотическая ситуация в Нижегородской области в 2020 году характеризовалась как "достаточно напряженная". За минувший год была зарегистрирована 21 вспышка бешенства (Володарский, Сеграчский, Арзамасский, Перевозский, Шатковский, Б.Болдинский, Дивеевский, Бутурлинский, Лысковский, Починковский, Краснооктябрьский районы и город Саров).

Помимо этого, в этих и других районах Нижегородской области было зарегистрировано 17 случаев лейкоза и четыре вспышки орнитоза.

Напомним, что первые два ветеринарных прививочных кабинета открылись в Нижнем Новгороде.

В эти кабинеты нижегородцы могут обращаться, когда их домашним питомцам необходимы ветеринарный осмотр, консультации специалистов, прививки от различных заболеваний и т.д. Причем прививку от бешенства там можно сделать бесплатно.